Глава Минвостокразвития перечислил заинтересованные в Севморпути страны Чекунков назвал заинтересованные в перевозках по Севморпути страны

Москва3 июл Вести.Количество стран, проявляющих интерес к перевозкам по Северному морскому пути (СМП), продолжает увеличиваться, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.

Список этих стран растет​​​. Помимо Китая, это Индия, страны Юго-Восточной Азии, это Южная Корея, безусловно. Это даже Объединенные Арабские Эмираты, поскольку события в Ормузском проливе стали очень громким повторным напоминанием о хрупкости мировой морской логистики приводит РИА Новости слова Чекункова

Первый тревожный сигнал о неустойчивости морских транспортных связей прозвучал несколько лет назад, когда из-за крупной аварии оказался заблокированным Суэцкий канал, напомнил министр.

Однако обстановка в Ормузском проливе оказалась в 2026 году значительно серьезнее из-за стратегического значения этого водного пути, подчеркнул Чекунков.

И то, что Китай очень быстро обозначил цель в 20 млн тонн в год к 2030 году - это всего за 3,5 года фактически с нуля - означает, что они готовы многократно увеличить объем перевозок по сравнению с тем, что происходит сегодня. Первый опыт наработан уже компанией NewNew Shipping уточнил министр

Чекунков заявил ранее, что мировой спрос на перевозки по СМП продолжит расти по мере развития этого судоходного пути.

Президент Владимир Путин обсуждал с членами правительства развитие арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). На фоне сбоев в мировых транспортных цепочках, вызванных конфликтами, СМП становится все более важным, безопасным и надежным маршрутом, подчеркнул Путин.