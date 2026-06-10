Министр заявил о готовности Севморпути к международным перевозкам Чекунков: Россия готова обеспечить проход любых стран по Севморпути

Москва10 июн Вести.Северный морской путь готов к использованию судами любых стран, при этом Россия сохраняет суверенитет над маршрутом и обеспечивает его функционирование. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью "Известиям".

По его словам, независимо от страны происхождения судов, проход по Севморпути предполагает использование российского ледокольного сопровождения, инфраструктуры аварийно-спасательных центров и данных отечественных спутниковых систем.

И в этом смысле Россия, безусловно, – суверен над Севморпутем сказал Чекунков

Он отметил, что по Северному морскому пути уже перевозятся европейские товары, в том числе на китайских судах. Интерес к маршруту растет на фоне осложнения судоходства через традиционные транспортные коридоры на Ближнем Востоке - Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.

В этих условиях компании вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, что резко увеличивает расходы на топливо, страховку и удлиняет путь на 10–14 дней. По сравнению с традиционным путем через Суэцкий канал Севморпуть позволяет сократить расстояние между портами Азии и Европы на 30–40%.