Москва25 июл Вести.Северный морской путь (СМП) – крайне выгодное вложение средств для зарубежных инвесторов, которые осознают будущую перспективу этого транспортного пути, сказала в беседе с ИС "Вести" член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке.

Она отметила, что Севморпуть будет обеспечивать всем необходимым те инфраструктурные проекты и компании, которые уже действуют на арктических территориях или запланированы в будущем.

И как раз-таки эти инфраструктурные проекты привлекательны для дружественных государств. В частности, например, есть ориентиры между Россией и Китаем увеличить грузопоток к 2030 году до 300 млрд. Соответственно, часть из них пойдет через Северный морской путь. И, таким образом, те страны, которые уже понимают всю будущую перспективу и привлекательность на фоне турбулентной международной обстановки, которая вот сейчас уже складывается, они понимают, что Северный морской путь – это крайне выгодное для них вложение средств сказала Отке

По словам сенатора, России важно юридически закрепить статус СМП как идеологически безопасного маршрута, который проходит по водной территории одного государства и предполагает безопасное продвижение грузов через арктические коридоры и все территорию Российской Федерации.

Ранее в Росатоме спрогнозировали что в 2026 году объем перевозок китайских грузов по Северному морскому пути может увеличиться почти в два раза.