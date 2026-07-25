Сенатор назвала процент грузов, идущих на Чукотку через Севморпуть Сенатор Отке назвала процент грузов, идущих на Чукотку через Севморпуть

Москва25 июл Вести.Через Северный морской путь (СМП) проходит примерно 80% всех грузов, которые поступают на Чукотку. Об этом ИС "Вести" рассказала член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке.

Она отметила, что Севморпуть – основной способ доставки всех необходимых грузов в регион.

Через тот же Северный морской путь проходит примерно 80% всех грузов, которые поступают на Чукотку. Это и нефтепродукты, это и промышленные товары, и продовольственная составляющая сказала Отке

По словам сенатора, Северный морской путь также помогает доставлять грузы на месторождения в регионе и является возможностью для Чукотки развивать морские порты.

И для нас Северный морской путь — это также возможность развивать наши морские порты. Будут создаваться предприятия, которые будут обеспечивать морские порты, таким образом, предоставляя возможность работы для жителей Чукотского автономного округа. В том числе правительство Чукотского автономного округа разработало проект по развитию морского порта Проведения. Поскольку это очень удобный в плане навигации порт, он почти не замерзает, он обладает глубоким дном. И он очень удобен для того, чтобы продвигаться от Владивостока до Мурманска. И это место, где можно создать условия для того, чтобы с судов арктического класса переваливать, перекладывать продукцию на обычные суда подчеркнула она

Ранее Анна Отке назвала Севморпуть выгодным вложением средств для зарубежных инвесторов. Она раскрыла договоренности между Россией и Китаем увеличить грузопоток к 2030 году до 300 млрд, часть из которого пойдет через СМП.