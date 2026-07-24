Лихачев: объем перевозок грузов КНР по Севморпути может вырасти вдвое в 2026 г.

В Росатоме спрогнозировали рост объема перевозок грузов КНР по Севморпути Лихачев: объем перевозок грузов КНР по Севморпути может вырасти вдвое в 2026 г.

Москва24 июл Вести.В 2026 году объем перевозок китайских грузов по Северному морскому пути (СМП) может увеличиться почти в два раза. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в разговоре с журналистами.

В этом году ожидаем более 30 рейсов контейнерных перевозок и, соответственно, практически удвоения объема грузоперевозок Китайской Народной Республики сказал он

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что объем грузоперевозок по СМП достиг беспрецедентных показателей, значительно превысив максимальные 6 млн тонн советского периода.