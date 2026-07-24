Москва24 июл Вести.Росатом намерен поставлять в Китай топливо для реакторов формата ВВЭР-1200, а также для реакторов на быстрых нейтронах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В комментарии журналистам он отметил, что с 2026 года "начинается новая страница сотрудничества" между Россией и Китаем.

Наиболее передовое топливо для реакторов формата ВВЭР-1200 должно быть доставлено в Китайскую Народную Республику, как и передовое топливо для реакторов на быстрых нейтронах заявил Лихачев

В мае Лихачев в интервью ИС "Вести" отмечал, что Россия уже занимается строительством четырех энергоблоков атомных станций на китайской территории, но в перспективе может взяться и за больший объем проектов. Он отмечал, что на тот момент Китай занимался строительством около 30 энергоблоков, из которых четыре возводятся силами РФ.