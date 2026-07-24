Пусковые операции на новых блоках АЭС в КНР начнутся в ближайшие недели Росатом: пусковые операции на новых блоках АЭС в КНР начнутся в ближайшие недели

Москва24 июл Вести.Росатом ожидает начала пусковых операций на седьмом блоке Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и на третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае в течение ближайших недель, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Я бы начал с атомной энергетики, это строительство беспрецедентное, примерное сотрудничество на мировом уровне в создании сразу двух атомных электростанций в Китае – это станция "Тяньвань" и станция "Сюйдапу" сказал Лихачев

Он отметил, что на обеих площадках сооружается по два блока ВВЭР-1200.

И на той, и на другой площадке мы ожидаем начала пусковых операций на первых блоках в текущем году, буквально в течение ближайших недель, и на вторых блоках, соответственно, восьмом и четвертом аналогичные работы пройдут в течение следующего года отметил Лихачев

В Китае с участием госкорпорации "Росатом" построены и работают первые четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, строятся седьмой и восьмой блоки этой станции. Также при участии российской ГК строятся третий и четвертый блоки АЭС "Сюйдапу".