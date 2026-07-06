Москва6 июл Вести.Москва и Минск в ближайшие месяцы могут договориться о строительстве 3-го энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Сейчас на Белорусской АЭС эксплуатируются два реактора ВВЭР-1200.

Очень динамично развивается ситуация в Белоруссии. Здесь как раз коллеги максимально извлекают интерес из проектов, которые уже даже не новые, а теперь стали неотъемлемой частью повестки дня развития Белоруссии. Это два 1200-ника, наши бестселлеры. Это на сегодняшний день до 40% электроэнергии в Белоруссии, республика ворвалась в десятку крупнейших атомных электрических стран мира. Ну и получила такой, знаете, дополнительный аппетит, дополнительное желание, и мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок. Это уместное решение, и надеюсь, что и по техническому облику, и по экономической модели проекта мы выйдем в ближайшие месяцы уже на окончательные договоренности сказал Лихачев

Накануне глава Росатома поздравил США с запуском микрореактора.