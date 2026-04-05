В Минске заявили о подготовке соглашений по проекту третьего блока БелАЭС

Москва5 апр Вести.Белоруссия и Росатом ведут работу по подготовке соглашений по реализации проекта строительства третьего блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Документы планируется подписать уже в 2026 году, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Сейчас мы ведем активную работу с российскими коллегами, с госкорпорацией "Росатом", по подготовке соответствующих документов для того, чтобы обеспечить разработку и подписание в этом году сказал он

Решение о возведении третьего энергоблока было принято в ноябре 2025 года. Сейчас рабочая группа, состоящая из сотрудников Министерства энергетики Белоруссии и Росатома, занимается формированием межправительственного соглашения о сооружении объекта.