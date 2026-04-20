Москва20 апрВести.Перспективы промышленной кооперации между Москвой и Минском еще далеко не исчерпаны, заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1".
По его словам, между странами налажено широкое взаимодействие.
Хотя его (взаимодействия - прим. ред.) перспективы еще далеко не исчерпаны. Есть еще много мест, которые занимают наши азиатские товарищи. Зачастую потому, что у нас нет такого товара или его нет в таком количестве, как надо рынку. Поэтому тут есть над чем поработатьотметил Селиверстов
По его словам, существует много перспективных наметок.
Но не все, к сожалению, идет так быстро. Можно сказать, что из интеграционных проектов профинансирована, наверное, только половина, если брать общую сумму. По разным причинам. Понятно, что где-то и мы сами, и наши коллеги удешевляются, смотрят, пересматривают базовые изначальные цифры и пытаются где-то сэкономить. Но есть и то, где просто идет медленно. И [в таком случае] вопрос требует ускорения и дополнительной работызаявил посол
Стратегия Белоруссии на российском рынке направлена на развитие совместных проектов в различных отраслях. Основой кооперации является авиастроение, станкостроение и микроэлектроника. По этим направлениям появился устойчивый спрос на новые детали и комплектующие, подчеркнул Селиверстов.
Совместные проекты нужны для технического перевооружения и увеличения выпуска деталей, комплектующих и станков.
Кроме того, Россия и Белоруссия совместно разрабатывают самолет "Освей", заключил посол.
Белоруссия и Росатом ведут работу по подготовке соглашений о строительстве третьего блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Документы планируется подписать уже в 2026 году.