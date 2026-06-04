Глава "ИКС Холдинга" Шелобков заявил об интересе других стран к сотрудничеству

Глава "ИКС Холдинга": другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с РФ Глава "ИКС Холдинга" Шелобков заявил об интересе других стран к сотрудничеству

Москва4 июн Вести.Международные партеры проявляют интерес к сотрудничеству с Россией. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.

Он сообщил о заключении соглашения с белорусской компанией телекоммуникаций BELINTERSAT.

Видим интересы от международных партнеров. Недавно было подписано соглашение с Беларусью, с компанией BELINTERSAT. Интерес есть, конечно, не только из Беларуси, есть и от других стран сказал Шелобков

По словам гендиректора компании, с другими государствами идет процесс проработки получение лицензии и взаимодействия с регуляторами. Когда конкретные результаты будут достигнуты, "ИСК Холдинг" об этом проинформирует, добавил он.

Ранее Шелобков в интервью ИС "Вести" объяснил, почему России важно производить собственные базовые станции. По его словам, с учетом развития современных технологий, страна должна опираться на своих разработчиков, которые без ограничений от производителей других стран смогут давать современные решения.