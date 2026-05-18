Москва18 мая Вести.Генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в интервью информационной службе "Вести" объяснил, почему для России критически важно производить свои базовые станции.

По словам гендиректора, с учетом развития современных технологий, страна должна опираться на своих разработчиков, которые могут давать современные решения без ограничений со стороны иностранных производителей.

На самом деле, вопрос доверия, потому что связь – это ключевая технология. Если связи нет, как мы сами замечаем, это всегда является проблемой. Мы привыкли работать со всеми цифровыми сервисами страны, финтеха, городскими сервисами через мобильный интернет. И, конечно же, в условиях ограничений, когда какое-то оборудование современное становится недоступно, в условиях того, что связь только на самом деле начинает развиваться, придет 5G, 6G и будущие технологии, страна должна опираться на своих разработчиков, на те компании, которые могут давать современные технологии без ограничений, в срок и так далее заявил Шелобков

Ранее президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев сообщил, что к 2030 году импортное оборудование российских бирж будет полностью заменено отечественным.