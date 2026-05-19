Москва19 маяВести.Российская космическая компания "Бюро 1440" заключила соглашение о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь "Белинтерсат".
Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, представители компании заключили ряд контрактов с крупнейшими российскими операторами связи.
Соглашение с "Белинтерсат" - первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровнеприводит агентство слова заместителя генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрия Агафонова
По словам источника, потребность в цифровых сервисов у белорусов, проживающих в отдаленных районах, растет ежедневно.
Сотрудничество с Белоруссией также позволит решить вопросы импортозамещения, отметили в компании.
Ранее стало известно, что "Бюро 1440" планирует запустить экспериментальный сервис в 2026 году.