Компания "Бюро 1440" заключила договор о сотрудничестве с "Белинтерсат"

Сервис "Бюро 1440" станет доступен на территории Белоруссии Компания "Бюро 1440" заключила договор о сотрудничестве с "Белинтерсат"

Москва19 мая Вести.Российская космическая компания "Бюро 1440" заключила соглашение о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь "Белинтерсат".

Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, представители компании заключили ряд контрактов с крупнейшими российскими операторами связи.

Соглашение с "Белинтерсат" - первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне приводит агентство слова заместителя генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрия Агафонова

По словам источника, потребность в цифровых сервисов у белорусов, проживающих в отдаленных районах, растет ежедневно.

Сотрудничество с Белоруссией также позволит решить вопросы импортозамещения, отметили в компании.

Ранее стало известно, что "Бюро 1440" планирует запустить экспериментальный сервис в 2026 году.