Более 250 спутников системы "Рассвет" позволят РФ работать во всех странах мира Шелобков: 250 спутников системы "Рассвет" позволят РФ работать во всем мире

Москва4 июн Вести.Международные партнеры России проявляют интерес к будущей спутниковой системе "Рассвет". Когда численность аппаратов на орбите превысит отметку в 250 штук, появится возможность предоставлять широкополосный доступ в интернет во всех странах мира. Об этом генеральный директор "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, "Рассвет" не рассматривается как аналог другим спутниковым системам, а решает конкретную задачу под потребности России.

Мы понимаем, что как только мы преодолеваем численность аппаратов в 250, наша группировка будет глобальной. Значит, мы сможем работать во всех странах мира. И, конечно же, нам интересно участвовать, выходить за пределы России сообщил Шелобков

Ранее Шелобков заявлял, что на орбиту необходимо запустить тысячи спутников "Рассвет". Пуски запланированы в 2026 и 2027 годах.

Аппараты системы "Рассвет" являются собственной разработкой "Бюро 1440". Они оснащены связью на основе архитектуры 5G NTN, модернизированной системой энергоснабжения, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. Для доступа в интернет пользователь должен иметь специальный приемник, внутри которого размещена активная фазированная антенна, не требующая точного наведения на спутник. После соединения терминал передает данные на Wi-Fi роутер или в мобильную сеть.