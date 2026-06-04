Москва4 июн Вести.Российские спутниковые системы "Рассвет" некорректно рассматривать как аналог глобальной системе спутникового интернета Starlink. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.

По его словам, "ИКС Холдинг" ни с кем себя не сравнивает, так как он не строит аналог.

И это некорректно смотреть как на аналог каких-то систем. Мы решаем конкретную задачу для нашей страны. Наша страна уникальна. У нас есть потребности в обеспечении такого рода связи на всей территории нашей страны. С учетом наших потребителей, с учетом нашей экономики, с учетом всех наших требований и безопасности в различных других сегментах. И поэтому, конечно же, в такого рода сервис, который будет являться основой всей промышленности на цифровой экономике на годы вперед, у нас должен быть свой. При этом мы прекрасно понимаем, что это уникальная технология – это достаточно сложный сервис. Таких сервисов в мире будет достаточно мало. И, конечно, конкурентоспособность у него изначально заложена крайне высокая сказал генеральный директор "ИКС Холдинга"

Ранее Алексей Шелобков заявил, что запуск первых спутников "Рассвет" был очень волнительным.