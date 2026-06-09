Компания "Бюро 1440" потеряла один из спутников группировки "Рассвет" Компания "Бюро 1440" потеряла низкоорбитальный спутник из группировки "Рассвет"

Москва9 июн Вести.Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг", потеряла один из спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания космических аппаратов N2YO и CelesTrak.

В марте компания запустила 16 серийных аппаратов, которые должны были стать основой будущей низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет. Сейчас на орбите находится 15 спутников пакетного запуска и шесть экспериментальных аппаратов "Рассвет-1" и "Рассвет-2".

Проект "Рассвет" предполагает создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа в интернет по всей территории страны. К 2030 году "Бюро 1440" намерена вывести на орбиту 292 спутника.

4 июня генеральный директор "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков заявил, что международные партнеры России проявляют интерес к будущей спутниковой системе "Рассвет". По его словам, когда численность аппаратов на орбите превысит отметку в 250 штук, появится возможность предоставлять широкополосный доступ в интернет во всех странах мира.