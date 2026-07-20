Москва20 июл Вести.Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" провела второй пакетный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки для услуг связи.

Пакетный запуск прошел накануне, сообщили в компании, однако не уточнили точное количество спутников. В первой партии, запущенной в марте, было 16 спутников.

В сообщении отмечается, что после выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440". После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, в ходящая в "Икс Холдинг". Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 космических аппаратов. Целевой срок начала коммерческой эксплуатации - 2027 год.