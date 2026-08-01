Москва1 авг Вести.Российская низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" уже обеспечивает около двух часов бесперебойной связи над территорией Украины в сутки. Об этом заявил эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец в интервью украинским СМИ.

По его словам, функционируют 12 из 16 спутников группировки "Рассвет". Еще три аппарата продолжают двигаться на рабочую орбиту высотой 550 километров, а один спутник был потерян во время подъема.

Фактически уже сформирована цепочка с хорошим покрытием, которая примерно дважды в сутки формирует такое хорошее покрытие... эти спутники уже дают достаточно плотное покрытие сказал эксперт

В конце марта российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".