Москва1 авг Вести.Генеральный директор "ИКС Холдинга" и руководитель аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Персональные данные Шелобкова появились на сайте после того, как "Бюро 1440" в конце марта вывело на орбиту спутники российской низкоорбитальной группировки "Рассвет". На Украине его обвинили в поддержке России.

"Бюро 1440" является разработчиком и оператором российской спутниковой системы "Рассвет", предназначенной для высокоскоростной передачи данных.

Ранее эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец заявил, что "Рассвет" уже обеспечивает около двух часов бесперебойной связи на территории Украины в сутки. По его словам, из 16 спутников системы функционируют 12, еще три выводятся на рабочую орбиту.