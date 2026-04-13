Москва13 апр Вести.Продолжительный запрет судоходства в Ормузском проливе представляет угрозу продовольственной безопасности стран Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Масленников.

По его словам, в первую очередь проблема угрожает Саудовской Аравии, Иордании и Египту.

По предварительным оценкам, в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива в течение 3 месяцев и более, страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности приводит слова Масленникова пресс-служба Совбеза РФ

Замсекретаря СБ РФ подчеркнул, что 70% импорта продуктов питания Саудовской Аравии поступает через Ормузский пролив. В Иордании уже фиксируется рост цен на продукты питания. Проблема может приобрести галопирующий характер из-за возможного перекрытия йеменскими хуситами Баб-эль Мандебского пролива. В Египте же с февраля 2026 года наблюдается последовательное ослабление национальной валюты, заметно сократились валютные поступления в бюджет страны от эксплуатации Суэцкого канала.

Ранее Масленников заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил.