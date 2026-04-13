СБ РФ: конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу продбезопасность России

Москва13 апр Вести.Продолжение конфликта на Ближнем Востоке создает риски подрыва внутренней продовольственной безопасности России внешними силами. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Масленников.

По его словам, кризис также ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

На фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил приводит слова Масленникова пресс-служба аппарата СБ

Замсекретаря СБ РФ подчеркнул, что в текущей ситуации Россия находится в сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов заявил, что мировой продовольственный кризис, который может обостриться на фоне ближневосточного конфликта, не повлияет на Россию, так как страна сама себя обеспечивает основными продуктами питания.