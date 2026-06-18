Москва18 июн Вести.На Дальний Восток привлечено 6 триллионов рублей инвестиций и создано более 189 тысяч рабочих мест. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он также добавил, что в ДФО было открыто более тысячи предприятий.

У нас уже есть настроенные инструменты. Инвесторы знают, что их ждут на Дальнем Востоке. Если строятся новые предприятия, создаются новые рабочие места, значит, можно построить и социальные объекты. Поэтому я каждый раз спрашиваю за притоки инвестиций, разбираюсь, что получается, что не получается. Мы за последний период привлекли уже 6 триллионов инвестиций, фактических, не на бумаге, а вот пришедших в регион. Создали 189 тысяч рабочих мест, открыли более тысячи предприятий. Нам только энергии не хватает немножко, но я надеюсь, что все-таки это образуется рассказал Трутнев

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что через мост Благовещенск – Хейхэ уже проехали более 200 тысяч грузовых автомобилей. Глава региона также поделился планами поднять мощность сухого порта на Транссибе до одного миллиона тонн в год.