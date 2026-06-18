Москва18 июн Вести.По мосту Благовещенск – Хейхэ проехали 200 тысяч грузовых автомобилей. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он добавил, что сухой порт на железнодорожной Транссибирской магистрали, который был открыт в мае, к 2030 году нарастит мощности до 1 миллиона тонн в год.

По нему [мосту Благовещенск – Хейхэ] проехало 200 тысяч грузовых автомобилей, каждый из которых заплатил либо таможенные пошлины, либо продукцию, за которые были уплачены налоги. В мае месяце был открыт сухой порт на Транссибе. В 2030 году мы увеличим его мощность до 1 миллиона тонн в год. Это один из основных инфраструктурных проектов, поэтому мост – это такая удочка, с помощью которой мы притаскиваем дополнительные инфраструктурные проекты рассказал Орлов

Ранее губернатор сообщал, что Амурская область планирует достичь показателя валового регионального продукта в 1,8 миллиарда рублей к 2030 году. Глава региона добавил, что область показала "хорошие результаты" в развитии экономики за последние годы.