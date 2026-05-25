Глава Амурской области Орлов: планируем выйти на 1,8 млрд руб. по ВРП за 4 года

Москва25 мая Вести.Амурская область планирует достичь показателя валового регионального продукта (ВРП) в 1,8 млрд рублей к 2030 году, рассказал губернатор региона Василий Орлов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Глава региона отметил, что мерилом развития экономики является показатель ВРП, и Амурская область за последние годы показала здесь "хорошие результаты".

Мы за последние пять лет выросли в два раза. У нас в прошлом году валовый региональный продукт составил 1,1 млрд рублей. Рассчитываем, что в течение ближайших четырех лет он достигнет 1,8 млрд рублей. Есть для этого все основания. Я думаю, что даже, может быть, и раньше это время наступит сказал он

Ранее Орлов сообщил, что трансграничная канатная дорога через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ готова на 95%,