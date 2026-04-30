Москва30 апр Вести.На пункте пропуска Кани-Курган в Амурской области введут цифровую систему пропуска грузов, сообщил ИС "Вести" начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Вячеслав Филипьев.

Именно в пункте пропуска будет "Единая Информационная Интегрированная Система пропуска грузов", которая будет включать в себя единую цепочку взаимосвязанных процессов всех государственных контрольных органов, начиная от въезда в пункт пропуска и заканчивая выездом. И подача документов будет направляться единожды. Их будут оценивать все госорганы. Госорганы должны сделать все, чтобы в течение 10 минут машина покинула пункт пропуска сообщил он

Пропускная способность всех полос в обе стороны на МАПП Кани-Курган составляет 630 машин в сутки.

На данный момент водители приносят бумажный пакет документов на пересечение границы. На цифровой формат все процессы планируется перейти к 2030-му году.