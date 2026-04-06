Инфраструктуру для инвалидов обновят в Амурской области за 25 млн рублей

Москва6 апр Вести.Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил, что в регионе появятся индивидуальные адаптированные маршруты для инвалидов, передает РИА Новости.

По словам главы субъекта, всего речь идет о 16 подобных схемах.

На это из областного бюджета выделено более 25 миллионов рублей. При выборе маршрутов анализировались наиболее популярные места и объекты, которые посещают участники СВО заявил Орлов

В рамках программы планируют адаптировать под нужды инвалидов жилье и придомовые территории, в которых проживают бойцы с травмами.

В пилотном варианте нового проекта пока задействованы четыре территории области, а именно Благовещенск, Белогорск, Шимановск и Октябрьский округ.