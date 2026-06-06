Москва6 июн Вести.В Дагестане активно развивается кластерная экономика. Такой информацией с ИС "Вести" поделился председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Он добавил, что к 2030 году планируется появление в Дагестане более 20 тысяч рабочих мест благодаря экономическим кластерам.

Мы видим развитие кластерной экономики региона. На сегодняшний день у нас уже созданы стекольный, обувной и шерстяной кластеры. Ожидаем запуск кластера строительных материалов. Наша задача – в 2030 году создать в рамках этих мероприятий более 20 тысяч рабочих мест поделился Рамазанов

Ранее Рамазанов рассказал, какие соглашения республика подписала в рамках ПМЭФ. Туда вошло в том числе соглашение между портами с Казахстаном. Также Дагестан провел переговоры с партнерами из Ирана, Казахстана и Азербайджана по развитию транспортного коридора "Север-Юг".