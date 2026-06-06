Москва6 июн Вести.Сейчас в Дагестане ведется анализ всего аппарата, кадры которого планируется обновить примерно на 30%. О таких планах ИС "Вести" рассказал председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

Он добавил, что людей, которые не будут соответствовать определенным требованиям, будет ждать увольнение.

Те, кто имеют хороший профессиональный опыт, чтобы они не остались не у дел. Это очень важно. Но те, которые не соответствуют требованиям, мы, конечно, будем принимать решение об их увольнении... [Изменения будут] не масштабные, но процентов на 30 точно будет поделился Рамазанов

Ранее Рамазанов рассказал о развитии кластерной экономики в Дагестане. По его словам, в планах региона создать за счет таких кластеров более 20 тысяч рабочих мест к 2030 году.