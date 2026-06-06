Рамазанов: в Дагестане реализуются 43 программы на сумму 26 млрд рублей Глава Дагестана сообщил о реализации 43 программ на сумму 26 млрд рублей

Москва6 июн Вести.В Дагестане в рамках 12 национальных проектов реализуется 43 региональных программы на общую сумму 26 миллиардов рублей, а также 18 федеральных программ на 146 миллиардов рублей. Об этом информационной службе "Вести" сообщил председатель правительства региона Магомед Рамазанов.

Отвечая на вопрос о наличии ресурсов для реализации социальных и инфраструктурных проектов, глава региона привел конкретные цифры финансирования.

У нас на сегодняшний день в республике реализуются 43 региональные программы в рамках 12 национальных проектов на общую сумму 26 миллиардов рублей. Также у нас реализуются 18 федеральных программ на общую сумму 146 миллиардов рублей. У нас работает и действует программа совершенствования и повышения надежности электросетей сообщил Рамазанов

По словам Рамазанова, в республике также ведется строительство автодорог.

Что касается дорожной сети, у нас на сегодняшний день в рамках федеральной программы осуществляется строительство двух автодорог. Это объезд Махачкалы, объезд Хасавюрта и Дербента. А также планируется в ближайшее время начать строительство объезда Махачкалы. Это более 80 километров дорог заявил Рамазанов

Ранее сообщалось, что в Дагестане после ремонта моста через реку Ярык-Су запустили движение поездов.