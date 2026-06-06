Рамазанов рассказал о соглашениях, подписанных Дагестаном на ПМЭФ Глава Дагестана рассказал о соглашениях, подписанных регионом на ПМЭФ

Москва6 июн Вести.Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме презентовал инвестиционный проект "Лазурный берег", заключил соглашение между портами с Казахстаном и провел переговоры с партнерами из Ирана, Казахстана и Азербайджана по развитию транспортного коридора "Север-Юг". Об этом информационной службе "Вести" сообщил председатель правительства региона Магомед Рамазанов.

Глава республики отметил, что форум стал для региона возможностью провести предметные переговоры и представить инвестиционный потенциал, особенно в рамках Каспийского прибрежного кластера.

Мы презентуем приоритетный инвестиционный проект – это микрорайон "Лазурный берег", который является приоритетным проектом Каспийского прибрежного кластера. Особое внимание уделили развитию международного сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг". Наш Махачкалинский морской торговый порт заключил соглашение с Казахстанским морским торговым портом. Мы заключили соглашение с Астраханской областью, провели встречи с партнерами из Ирана, Казахстана, Азербайджана, что немаловажно для развития транспортного коридора "Север-Юг". Также огромное внимание мы уделяем вопросу экспорта. Мы провели встречу с руководителем Российского экспортного центра и договорились о дальнейшем продолжении работы по финансированию всех мероприятий, предусмотренных в рамках экспорта рассказал Рамазанов

Рамазанов сообщил, что также на полях ПМЭФ состоялись встречи с представителями "Газпром межрегионгаз", Wildberries и "Магнит".