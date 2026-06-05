Москва5 июн Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил прошедший Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил в комментарии для ИС "Вести" после пленарной сессии ПМЭФ.

На просьбу журналиста оценить прошедшее мероприятие Мирзиёев ответил:

Отлично, очень хорошо сказал он

Также президент Узбекистана добавил, что за время форума удалось обсудить много важных вопросов.

На пленарном заседании ПМЭФ Мирзиёев предложил совместно с Россией создать онлайн-платформу развития человеческого капитала. Главная задача этого проекта, по его словам, связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда.