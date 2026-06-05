Москва5 июн Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил России создать онлайн-платформу развития человеческого капитала. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Главная задача этого проекта, уточнил президент, связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда.

Предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала… В этой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей, доступ к работодателям сказал президент Узбекистана

Ранее Мирзиёев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку строительства АЭС в Узбекистане. Он отметил, что этот проект стал ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного сотрудничества Ташкента и Москвы в сфере энергетики.