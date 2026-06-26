Строящаяся в Узбекистане интегрированная АЭС даст пример технологий всему миру Студент-ядерщик Умидов рассказал об уникальности строящейся в Узбекистане АЭС

Москва26 июн Вести.Новая атомная электростанция в Узбекистане, строительство которой ведется совместно с Росатомом, по используемым в ней технологиям станет примером для всего мира. Об этом сообщил ИС "Вести" член Совета Impact Team 2050, студент Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ (Узбекистан) Мухиддин Умидов.

В состав АЭС, строящейся в Джизакской области Узбекистана, войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н.

Узбекистан будет для всего мира примером использования интегрированной АЭС. Для работы она будет иметь РИТМ-200Н, то есть реакторы малой мощности, и водо-водяные энергетические реакторы с мощностью 1000 МВт. И, конечно же, использование сухого охлаждения, сухих градирен из-за нашего климата - это тоже опыт, которого ещё не было во всем мире использования атомных станций рассказал Умидов

Старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане дали 5 июня этого года по видеосвязи из Петербурга президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Непосредственно на месте строительства присутствовал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.