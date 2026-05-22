Москва22 маяВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.
До 15 июля Михаил Мишустин поручил проработать включение в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" мер по переселению людей из оползневых зон на территории Дагестана. Работу должны провести Минстрой, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана.
Особое внимание в перечне уделено вопросам ликвидации последствий ливней на Северном Кавказе и поддержки пострадавших гражданговорится в сообщении
Также к 15 июлю Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана должны проработать вопрос организации летнего отдыха детей из семей, которые пострадали от последствий паводков.
О результатах ведомства должны доложить в правительство.