Меры по переселению людей из зон оползней в Дагестане включат в госпрограмму

Мишустин поручил проработать вопросы переселения из зон оползней в Дагестане Меры по переселению людей из зон оползней в Дагестане включат в госпрограмму

Москва22 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

До 15 июля Михаил Мишустин поручил проработать включение в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" мер по переселению людей из оползневых зон на территории Дагестана. Работу должны провести Минстрой, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана.

Особое внимание в перечне уделено вопросам ликвидации последствий ливней на Северном Кавказе и поддержки пострадавших граждан говорится в сообщении

Также к 15 июлю Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана должны проработать вопрос организации летнего отдыха детей из семей, которые пострадали от последствий паводков.

О результатах ведомства должны доложить в правительство.