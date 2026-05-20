Не менее 10 креативных кластеров будут созданы на Дальнем Востоке к 2030 году

Не менее 10 креативных кластеров предполагается открыть на Дальнем Востоке к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель главы Минвостокразвития РФ Эльвира Нургалиева.

"[Ожидаю] запуск и устойчивую работу не менее 10 креативных кластеров по всему Дальнему Востоку", — сказала она.

Нургалиева отметила, что первый такой кластер уже успешно работает в Якутии — это "Квартал труда", ориентированный на IT-компании и цифровые продукты.

Создавая центры креативных индустрий в крупных городах, мы одновременно обеспечиваем появление рабочих мест в удаленных территориях. Яркий пример — Якутия, где при поддержке министерства создан "Квартал труда" отметила замминистра

По ее словам, подобные компании, занятые разработкой игр и других цифровых решений, передают часть задач в распределенные IT-центры в удаленных улусах. В итоге вовлечены в процесс не только лишь одни региональные столицы, но и отдаленные территории.

Ранее Нургалиева сообщала, что еще один кластер — "Икра" в Камчатском крае — планируется открыть уже в 2026 году.