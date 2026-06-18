Решетников рассказал о развитии зон свободной торговли со странами Азии Решетников поделился планами развития зон свободной торговли со странами Азии

Москва18 июн Вести.РФ прорабатывает проекты, связанные с развитием зон свободной торговли со странами Азии. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

[Прорабатывали] темы, связанные с дальнейшим развитием, зон свободной торговли. У нас сейчас с Вьетнамом работает, с Индонезией запускается, и, соответственно, как бы ряд других стран проявили такую запросную позицию рассказал Решетников

Ранее министр энергетики РФ Серей Цивилев заявил о разработке комплексного плана сотрудничества со странами АСЕАН. Диапазон работ распланирован до 2030 года.