Москва18 июн Вести.Россия и АСЕАН согласовали план работ по энергетике на период с 2026 по 2030 года. Об этом ИС "Вести" рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Министры энергетики согласовали план работ [Россия – АСЕАН] по энергетике на 2026-2030 год. Туда входят все сферы наши: и газ, и уголь, и нефть, и входят туда и атомная энергетика, электроэнергетика, все-все, чем мы занимаемся, и этот план очень серьезный, детальный. И самое главное, что его все согласовали, это был важный процесс, и он завершен был именно до саммита заявил Цивилев

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что РФ и АСЕАН приняли комплексный план действий по стратегическому партнерству. По итогам саммита была принята Казанская декларация.