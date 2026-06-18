Москва18 июн Вести.РФ заключила соглашение по углублению сотрудничества с центром по энергетике АСЕАН. Об этом ИС "Вести" рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Есть центр по энергетике АСЕАН. Мы заключили совместное соглашение ... с этим центром по энергетике АСЕАН. Этот центр занимается вопросами терминологии, чтоб мы на одном языке говорили, правильной обработки статистических данных, потому что без нее невозможно управлять процессом. И мы договорились, что еще с центром мы будем на этой основе заниматься обучением на одинаковых подходах, будем обучением персонала заниматься. Так что это серьезный, серьезный, считаю, прорыв взаимодействия Россия-АСЕАН