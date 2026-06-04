Москва4 июн Вести.Обеспечение экономики и россиян всеми видами энергии является главной задачей Минэнерго. Об этом ИС "Вести" на полях ПМЭФ рассказал глава ведомства Сергей Цивилев.

Прежде всего, всегда у нас главная цель топливно-энергетического комплекса Российской Федерации – это обеспечение потребности российской экономики и жителей Российской Федерации всеми необходимыми видами энергии. И топливом, и электрической энергией, и теплом. Эта задача всегда, постоянно решается через целый комплекс мер сказал министр

Цивилев отметил, что для каждого региона РФ прорабатываются меры, которые помогут справиться с любыми вызовами.

Кроме того, глава Минэнерго отметил важность развития отрасли.