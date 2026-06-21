Москва21 июнВести.Министерство энергетики РФ находится в постоянном взаимодействии с Минобороны для решения общей задачи по защите гражданской инфраструктуры. Об этом глава энергетического ведомства Сергей Цивилев сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Журналист задал министру вопрос о том, находится ли его ведомство в постоянном взаимодействии с МО.
Да, в постоянном взаимодействии с министерством обороны. Работаем как одна команда, потому что задача общая – это защищать гражданскую инфраструктуру, поэтому мы вместе постоянно на контактесказал Цивилев
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответом России на преступления киевского режима является продолжение спецоперации.