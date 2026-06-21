Минэнерго находится в постоянном взаимодействии с МО для защиты инфраструктуры Цивилев: Минэнерго постоянно взаимодействует с МО для защиты инфраструктуры

Москва21 июн Вести.Министерство энергетики РФ находится в постоянном взаимодействии с Минобороны для решения общей задачи по защите гражданской инфраструктуры. Об этом глава энергетического ведомства Сергей Цивилев сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист задал министру вопрос о том, находится ли его ведомство в постоянном взаимодействии с МО.

Да, в постоянном взаимодействии с министерством обороны. Работаем как одна команда, потому что задача общая – это защищать гражданскую инфраструктуру, поэтому мы вместе постоянно на контакте сказал Цивилев

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