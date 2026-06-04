Москва4 июнВести.Москва, как и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, фиксирует непрекращающиеся удары ВСУ по близлежащим районам ЗАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
4 июня Международное агентство по атомной энергии зафиксировало, что Запорожская тепловая электростанция, которая снабжает энергией Запорожскую АЭС, утром подверглась массированной атаке.
Мы констатируем, что они (удары по ЗАЭС - Прим. ред.) не прекращаются и господин Гросси это тоже хорошо видитподчеркнул Песков
МАГАТЭ выразило серьезную обеспокоенность судьбой единственной оставшейся линии электропередач, снабжающей ЗАЭС. Эта линия за последние недели несколько раз отключалась.
Позже в пресс-службе атомной станции сообщили о новой масштабной атаке по энергообъекту, зафиксировано не менее 20 ударов.