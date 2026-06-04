Песков: удары по ЗАЭС не прекращаются, и Гросси это видит

В Кремле заявили, что МАГАТЭ фиксирует непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС Песков: удары по ЗАЭС не прекращаются, и Гросси это видит

Москва4 июн Вести.Москва, как и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, фиксирует непрекращающиеся удары ВСУ по близлежащим районам ЗАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

4 июня Международное агентство по атомной энергии зафиксировало, что Запорожская тепловая электростанция, которая снабжает энергией Запорожскую АЭС, утром подверглась массированной атаке.

Мы констатируем, что они (удары по ЗАЭС - Прим. ред.) не прекращаются и господин Гросси это тоже хорошо видит подчеркнул Песков

МАГАТЭ выразило серьезную обеспокоенность судьбой единственной оставшейся линии электропередач, снабжающей ЗАЭС. Эта линия за последние недели несколько раз отключалась.

Позже в пресс-службе атомной станции сообщили о новой масштабной атаке по энергообъекту, зафиксировано не менее 20 ударов.