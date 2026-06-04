Цивилев рассказал о трех инвестиционных циклах в энергетике Цивилев рассказал о запуске трех инвестиционных циклов в энергетике

Москва4 июн Вести.В России запускаются три инвестиционных цикла в энергетике – в нефтегазовой и угольной отраслях, а также в электроэнергетике. Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума-2026.

Цивилев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был создан нацпроект новой атомной энергетической технологии, по которому доля отечественного оборудования уже превысила целевые показатели и составила 77%.

Мы запускаем три новых инвестиционных цикла. Один инвестиционный цикл в нефтегазовой отрасли, один инвестиционный цикл в угольной отрасли и один в электроэнергетике сказал он

Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Мероприятие посетят свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 стран.