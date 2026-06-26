Мишустин: в России появятся почти 40 новых атомных энергоблоков

Мишустин анонсировал строительство почти 40 энергоблоков в России Мишустин: в России появятся почти 40 новых атомных энергоблоков

Москва26 июн Вести.В ближайшие годы в России планируется построить почти 40 новых атомных энергоблоков общей мощностью около 30 гигаватт. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Международного молодежного ядерного форума "Обнинск New".

По словам главы правительства, развитие отечественной атомной отрасли остается одним из приоритетов государственной политики. В рамках программы предусмотрено строительство энергоблоков, оснащенных в том числе реакторами нового, четвертого поколения.

Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти четыре десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт сказал Мишустин

Он также сообщил, что Россия продолжит развивать направление малых АЭС, расширяя линейку соответствующих проектов.