Цивилев рассказал о возвращении России к уникальному инженерному методу Цивилев объяснил, чем русская инженерная школа отличается от западной

Москва4 июн Вести.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях ПМЭФ объяснил ИС "Вести", чем русская инженерная школа принципиально отличается от западной.

По словам главы Минэнерго, российский метод формировался веками — начиная со времен Ивана Грозного, затем в петровскую и екатерининскую эпохи и в советский период.

Мы готовим людей, которые способны в непростой ситуации принять правильное и интересное решение. Не просто его принять, а его еще и реализовать, организовать и довести до логического конца сказал Цивилев

Такие навыки, добавил министр, необходимы сегодня во всех отраслях экономики. Современный врач, экономист или юрист уже не могут работать без инженерных компетенций, учитывая обилие высоких технологий и сложного оборудования.

Цивилев признал, что в определенный период Россия увлеклась западными технологиями, однако события 2022 года заставили пересмотреть подходы и активно возвращаться к своим разработкам.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко сравнил цифровые технологии с велосипедом. Инновации могут либо упасть, либо уехать вперед, пояснил он.