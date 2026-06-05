Москва5 июн Вести.Общий объем инвестиционных проектов, которые реализуют резиденты преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, превысил 15 триллионов рублей. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Петербургского эконмического форума (ПМЭФ).

По его словам, всего на Дальнем Востоке реализуется около четырех тысяч различных проектов.

Мы недавно перешли планку 15 триллионов рублей – это общий объем инвестиционных проектов, которые реализуют резиденты наших преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Это четыре тысячи проектов. А всего два года назад мы докладывали президенту [о плане] достичь 12 триллионов к 2030 году. Фактически вложено 6,6 триллиона рублей, поэтому мы видим, что мы с запасом перевыполним цель к 2030 году сообщил министр

Чекунков подчеркнул, что останавливаться на достигнутых показателях никто не собирается.

Мы намерены увеличивать долю, в том числе иностранных инвестиций. В этом большая составляющая нашей работы на этом форуме. Предлагаем инвесторам идти в международные территории опережающего развития. Отдельные презентации сделали для Индии, для Китая, для стран Юго-Восточной Азии, для Объединенных Арабских Эмиратов добавил он

Ранее сообщалось, что российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на верфях Китая. Проект предполагает привлечение инвестиций от финансовых институтов развития обеих стран.