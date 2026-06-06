Чекунков заявил, что не нужно стесняться зарабатывать деньги на разработке недр Чекунков: не стоит стесняться зарабатывать деньги от добычи сырья

Москва6 июн Вести.Не нужно стесняться монетизировать свои ресурсные возможности, разработка недр для добычи ресурсов – это отличный способ для зарабатывания денег. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков заявил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

Заработанные на продаже сырья денежные средства необходимо вкладывать в образование, в новые технологии, в развитие инфраструктуры и логистики, подчеркнул он.

Я бы и не стеснялся своих ресурсных возможностей. Недра – это отличный способ зарабатывать деньги. Вот смотрите, мы сейчас на сессии только что разговаривали с Саудовской Аравией. Вполне неплохо для них сыграла удача обладания большими ресурсами нефти. Я убежден, что когда нас пытались в девяностые отвадить от наших же собственных природных богатств … – это было лукавство, это была кража, разбой сказал Чекунков

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о планах по увеличению добычи и экспорта газа в этом году. По его словам, Россия развивает взаимоотношения и запускает новые проекты со многими странами, в том числе и с Китаем.