Козлов рассказал о поддержке отрасли по добыче редкоземельных металлов Козлов: в РФ делается все для поддержки георазведки и добычи редкоземов

Москва6 июн Вести.Власти России делают все возможное для поддержки разведки месторождений редкоземельных металлов, их добычи и переработки. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Он отметил, что в настоящее время известны почти два десятка месторождений. Обнаруженные запасы позволяют полностью закрыть потребности государства в редкоземельных металлах. Несмотря на это, ведется разведка новых месторождений, которая финансируется государством.

Ресурсы запаса нашей страны в рамках тех 18 месторождений, которых мы видим сейчас уже существующих, это 28 миллионов тонн... Цифры потребления сегодня нашей страны это 2200 тонн… Важен вопрос себестоимости добываемой продукции, переработки ее. Мы сделали все на уровне государства, чтобы пойти навстречу тем, кто готов в нашей стране этим заниматься – были снижены ставки по НДПИ, коэффициенты, первичные платежи при аукционе, требования, связанные с возможностью добывать, допустим, тот же литий, сейчас компании могут добывать из воды… Геологи готовы и имеют возможность обеспечить ресурсной базой нашу страну. Кроме этого мы вкладываем деньги в дополнительную георазведку. Уже сейчас наши геологи работают на 18 площадях в разных частях нашей страны. Это, в основном, Дальний Восток, Сибирь. Для того, чтобы еще дать дополнительные будущие месторождения для нашей экономики пояснил министр

Козлов ранее назвал условие финансирования из бюджета ликвидации свалок в регионах. По его словам, перед предоставлением средств должна быть проведена экологическая экспертиза мест скопления отходов.