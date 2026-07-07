В РСПП допустили сотрудничество России и США в проекте по редкоземам Шохин предложил проект с США по извлечению редкоземельных металлов из отходов

Москва7 июл Вести.Россия и США могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов, отметил в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он обратил внимание на увлеченность американцев темой редкоземельных металлов. А в России в промышленных отходах скопилось множество ценных металлов, включая золото и платину.

Сейчас технологии их извлечения из этих отходов существуют — вот вам, как говорится, проект, когда и нам это важно, потому что мы решаем проблему утилизации отходов, накопленных еще с советского времени. Во-вторых, это может оказаться экономически очень эффективным проектом… Так что проекты есть, их надо обсуждать, но чтобы их обсуждать, нужно завершить конфликт, потому что раньше американцы не придут в эти проекты сказал Александр Шохин

В эти дни в Екатеринбурге проходит выставка "Иннопром". 7 июля там обсуждают практические меры по созданию в России полной производственно-технологической цепочки в сфере редких и редкоземельных металлов.