Шохин назвал условия экономической эффективности тоннеля между Россией и США Шохин усомнился в экономической оправданности тоннеля через Берингов пролив

Москва7 июл Вести.Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив, соглашение о проектировании которого было подписано около месяца назад на ПМЭФ - скорее символ отношений между Россией и США, чем экономически оправданный проект. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он напомнил об оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о том, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 трлн долларов.

Наверно, это не только тоннель под Беринговым проливом. Причем, наверное, тоннель - это скорее символ, нежели экономически оправданный проект. Ведь чтобы туннель даже в долгосрочном плане оказался экономически и финансово выгодным, нужно что-то возить туда-сюда. Но пока не просматривается, на мой взгляд, такого потока, который за 20 лет мог бы "отбить" инвестиции, что называется сказал Шохин

И дело, по его словам, не только в тоннеле: ближайшая к США точка на российской стороне - либо Анадырь, либо бухта Провидения, либо залив Креста, от которых далеко до основной части России.

Поэтому нужно железные дороги строить, автомобильные дороги, инфраструктуру. И в целом нужен встречный поток товаров со стороны России на Аляску и Канаду, может быть, и обратно, который бы оправдал этот проект сказал глава РСПП

Также Шохин отметил, что Россия и США могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов.