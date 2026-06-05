Дмитриев: РФПИ подписал соглашение о создании проекта тоннеля между РФ и США

РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив Дмитриев: РФПИ подписал соглашение о создании проекта тоннеля между РФ и США

Москва5 июн Вести.Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля, который должен соединить Россию и Соединенные Штаты через Берингов пролив. Об этом заявил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что окончательно планы по этому объекту станут понятны к концу 2026 года.

Подписали уже сегодня соглашение с компанией, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем экономику его, понимаем, что новые технологии резко снижают его стоимость производства сказал глава РФПИ

Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проекте тоннеля между Чукоткой и Аляской 4 июня. Он подчеркнул, что этот проект станет одним из самых больших в отношениях РФ и США.